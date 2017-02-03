Financial Times объяснила отмену санкций против ФСБ

Высокопоставленная сотрудница Минфина США заявила, что санкции против ФСБ были смягчены из-за «прямых жалоб» американских компаний, которым ограничения мешали экспортировать в Россию свою продукцию. Об этом сообщает ТАСС

Представитель Минфина пояснила, что смягчение санкций позволило компаниям из США выплачивать сборы, без которых невозможен экспорт в Россию мобильных телефонов, планшетов и программного обеспечения с низким уровнем шифрования.

В России такими сборами занимается ФСБ, которая 29 декабря прошлого года была занесена в США в черный список.

«Буквально со следующего дня, 30 декабря, к нам начали поступать жалобы от американских компаний и других бизнесменов-экспортеров. Выяснилось, что при поставках в Россию такой продукции, как мобильные телефоны и планшеты, без контактов с ФСБ не обойтись. Мы со своей стороны запретили все такие контакты и тем самым непреднамеренно повредили экспорту, который под санкции изначально не попадал», - пояснила сотрудница финансового ведомства. Она подчеркнула, что в целом санкции «остаются в силе».