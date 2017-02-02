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ФСБ спасла хакера Льюиса от госизмены
Фото: © Кадр из фильма
Журналист Владимир Аникеев (Льюис), который считается руководителем хакерской группировки «Шалтай-Болтай», пошел на сделку со следствием. Как сообщает Life, он начал давать показания «благодаря хитроумной психологической игре следствия».
По словам неназванных собеседников издания, следователь взял журналиста «на слабо», заявив, что тот не выдержит длительного заключения в тюрьме. «За 20 лет в таких условиях ты, скорее всего, умрешь. А так отсидишь четыре года, выйдешь на свободу, уедешь за границу и будешь тратить свои «биткоины», - сказал Льюису сотрудник СК. Именно после этого Аникеев согласился пойти на сделку со следствием, утверждает Life.
Накануне в СМИ появилась информация, что дело Аникеева является самостоятельным и никак не связано с задержанными за госизмену сотрудниками ФСБ. Источники нескольких изданий заявили, что Льюис активно сотрудничает со следствием и пошел на сделку. В Лефортовском суде Москвы сообщили, что дело против журналиста завели по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации группой лиц по предварительному сговору).
Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет тюрьмы, минимальное – до 500 тысяч рублей штрафа.
Аникеева задержали в конце октября 2016 года, когда он прибыл в Санкт-Петербург из Киева. Позже стало известно, что несколько участников хакерской группы, проживающих в одной из стран Прибалтики, а также в Таиланде, объявлены в международный розыск.
Также в связи с делом «Шалтая-Болтая» сообщалось об аресте по обвинению в госизмене начальника одного из подразделений ФСБ Сергея Михайлова, его коллеги Дмитрия Докучаева и главы отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. СМИ предположили, что Докучаев был одним из хакеров «Шалтая-Болтая».
По данным ФСБ, хакеры взламывали аккаунты высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов.
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