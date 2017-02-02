ФСБ спасла хакера Льюиса от госизмены

Журналист Владимир Аникеев (Льюис), который считается руководителем хакерской группировки «Шалтай-Болтай», пошел на сделку со следствием. Как сообщает Life , он начал давать показания «благодаря хитроумной психологической игре следствия».

По словам неназванных собеседников издания, следователь взял журналиста «на слабо», заявив, что тот не выдержит длительного заключения в тюрьме. «За 20 лет в таких условиях ты, скорее всего, умрешь. А так отсидишь четыре года, выйдешь на свободу, уедешь за границу и будешь тратить свои «биткоины», - сказал Льюису сотрудник СК. Именно после этого Аникеев согласился пойти на сделку со следствием, утверждает Life.

Накануне в СМИ появилась информация, что дело Аникеева является самостоятельным и никак не связано с задержанными за госизмену сотрудниками ФСБ . Источники нескольких изданий заявили, что Льюис активно сотрудничает со следствием и пошел на сделку. В Лефортовском суде Москвы сообщили, что дело против журналиста завели по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации группой лиц по предварительному сговору).

Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет тюрьмы, минимальное – до 500 тысяч рублей штрафа.

Аникеева задержали в конце октября 2016 года, когда он прибыл в Санкт-Петербург из Киева. Позже стало известно, что несколько участников хакерской группы, проживающих в одной из стран Прибалтики, а также в Таиланде, объявлены в международный розыск.

По данным ФСБ, хакеры взламывали аккаунты высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов.