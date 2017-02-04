Жириновский заявил о сходстве программ ЛДПР и Трампа

"Мы об этом говорили 25 лет назад, сейчас это главная задача для всего человечества - ограничить передвижение людей. Трамп защищает Америку", - сказал политик.

Жириновский также предложил ограничивать миграцию экономическим путем, импортируя продукты и товары из Средней Азии.

"Здесь самая ранняя капуста и клубника. У нас прямые поезда Душанбе - Москва, Душанбе - Новосибирск... Тогда они останутся дома, им самим неохота ехать в Россию", - пояснил лидер ЛДПР.

Кроме того, по словам политика, его партия поддерживает начинание Трампа в сфере ограничения вмешательства в дела других стран.

"И не надо лезть в чужие страны! Советский Союз навязывал режим. Что мы заработали? Деньги потеряли, людей потеряли", - уверен парламентарий.