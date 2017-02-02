НАТО отложило переговоры с Украиной о ПРО из-за России

Как поясняет издание, альянс оказался в сложной ситуации: с одной стороны – план НАТО по усилению блока у границ России, но с другой – попытка президента США Дональда Трампа наладить отношения с РФ. В НАТО не хотят провоцировать Москву и не могут игнорировать возможное улучшение отношений России и США, отмечает WSJ.

Переговоры НАТО и Украины должны были коснуться размещенных у границ с РФ систем ПРО. Если пуски противоракет произойдут, их детали и обломки будут падать на территорию Украины. По этой проблеме представители альянса хотели договориться с Киевом.

После победы на выборах Трамп назвал НАТО устаревшей организацией. Он пояснил, что альянс не отвечает современным требованиям, потому что не борется с терроризмом.

НАТО продолжает укреплять свой восточный фланг и создавать инфраструктуру для отражения возможного нападения. На последней встрече министров обороны альянса был утвержден национальный состав батальонов, которые разместят в Прибалтике и Польше.