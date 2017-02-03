Постпред США при ООН: Санкции против РФ должны сохраняться, пока Крым не вернется Украине

Санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления в этой должности на заседании Совета Безопасности международной организации.

"Крым - это часть Украины, - утверждала она. - Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока РФ не вернет Украине контроль над полуостровом".