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Постпред США при ООН: Санкции против РФ должны сохраняться, пока Крым не вернется Украине
Фото: Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли © AP Photo/Richard Drew
Санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления в этой должности на заседании Совета Безопасности международной организации.
"Крым - это часть Украины, - утверждала она. - Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока РФ не вернет Украине контроль над полуостровом".
Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.
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