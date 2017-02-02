Постпред Украины в ООН: США пообещали, что не признают Крым российским

Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что новая администрация в Вашингтоне не будет признавать Крым частью России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ельченко, об этом ему сообщила постпред США при ООН Никки Хейли

"Она (Хейли. - "Газета.Ru") подтвердила самые базовые вещи, касающиеся политики США в отношении Украины, - то, что они полностью поддерживают нашу территориальную целостность", - сказал украинский дипломат.

Кроме того, по словам Ельченко, Хейли заверила его, что отношения США и Украины не будут вестись в ущерб последней.

Референдум по вопросу о статусе Крыма был проведен 16 марта 2014 года местными властями в Автономной Республике Крым и Севастополе. По итогам референдума Крым был принят в состав России. За это проголосовали 95,6% избирателей.

Ранее сообщалось, что Крым завершил перевод объектов культурного наследия в правовое пространство России.