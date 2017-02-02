WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО

Руководство НАТО отложило планы обсуждения с Украиной ряда аспектов применения системы ПРО. Это "указывает на стремление Североатлантического альянса избежать провоцирования России", сообщила в среду в своей электронной версии газета WSJ.

По ее данным, руководство НАТО действительно намеревалось обсудить с украинской стороной сценарии действий, если противоракета системы ПРО даст сбой и упадет на территории этой страны. Теперь альянс из-за нежелания спровоцировать негативную реакцию Москвы отказался от таких планов, уточнила газета.