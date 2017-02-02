В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Лукашенко в Москве

"Встреча российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко может пройти в первой половине февраля в Москве, где состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии… Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил… что такая встреча планируется, а в ее повестке стоит вопрос энергетического сотрудничества двух стран", — пишет издание.

Как заявили газете в аппарате постоянного комитета Союзного государства, встреча лидеров России и Белоруссии находится в стадии подготовки, но точная дата заседания пока не согласована. "Россия как принимающая сторона предложила провести его 9 февраля, но Белоруссия пока не дала своего подтверждения. В пресс-службе посольства Белоруссии в России… также сообщили, что из Минска информация по окончательной дате пока не поступала", — сообщает газета.