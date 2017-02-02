Банкротство не спасет от налогов

Налоговая служба предлагает свести к минимуму участие недобросовестных владельцев юрлиц в судах о банкротстве. Вместе с упрощенным порядком продажи их имущества эта мера может помочь государству получить с них задолженность по налогам. Об этом сообщил «Известиям» представитель Федеральной налоговой службы (ФНС). Юристы логику налоговой понимают, но предупреждают, что компании часто готовятся к банкротству заранее, поэтому эффект от предлагаемых мер может быть слабее ожиданий.

Налоговики хотят закрыть лазейки по уходу от налогов для недобросовестных владельцев компаний при их банкротстве. Для решения этой задачи может быть разработано четыре группы мер, которые расширят возможности по продаже имущества должника и снизят влияние бенефициаров компаний на судебный процесс. Об этом «Известиям» рассказал официальный представитель ФНС.

Судебная практика дел о банкротстве свидетельствует, что недобросовестные собственники ликвидирующихся компаний имеют возможности уйти от налогообложения. Для решения этой проблемы в ФНС разработали предложения, которые вместе с внесенными за последние полтора года в законодательство изменениями могут исправить ситуацию.

Во-первых, в ФНС считают необходимым сделать процедуру торгов в банкротстве открытой и максимально простой, чтобы заинтересованный в имуществе должника мог быстро и без лишних бюрократических процедур купить актив, а вырученные деньги пошли бы в том числе на выплату налогов.

Во-вторых, сама процедура банкротства должна проходить без определяющего участия акционеров компании и аффилированных лиц, которые часто отстаивают свои интересы всеми правдами и неправдами.

— Лица, неэффективно управлявшие предприятием до его банкротства, должны быть в стороне от принятия управленческих решений в процедуре банкротства для исключения недобросовестного влияния на ход такой процедуры, — уверен представитель ФНС.

Характерный пример таких злоупотреблений правом — случай с «дочкой» признанного банкротом Пробизнесбанка , отметил представитель ФНС. Бенефициары банка в прошлом году добились включения своих требований на почти 2 млрд рублей в третью очередь реестра кредиторов. В этом споре недобросовестный иностранный акционер без реальных оснований пытался приобрести статус кредитора, чтобы получить возможность контроля за процедурой банкротства должника, которым сам же неэффективно управлял.

В-третьих, ФНС предлагает привлекать истинных бенефициаров к ответственности вне зависимости от того, находятся они в России или за ее пределами.

— Реальные собственники предприятий-должников должны осознавать неотвратимость наказания в случае недобросовестных действий с их стороны, — отметил он.

Наконец, ФНС считает важным решать проблему аффилированности арбитражных управляющих с отдельными участниками дела о банкротстве.

— Выходом может стать внедрение системы независимого случайного выбора арбитражных управляющих с учетом эффективности ведения ими процедур банкротства, соблюдения ими законодательства и прав лиц, участвующих в делах о банкротстве, — пояснил представитель ФНС.

— Чем проще будут проводиться торги имущества должника и чем легче в них будет участвовать любому заинтересованному лицу, тем эффективнее станет процедура банкротства с точки зрения удовлетворения требований кредиторов, включая расчеты с бюджетом, — соглашается с логикой ФНС старший юрист BGP Litigation Евгений Поляков

По его мнению, вопрос привлечения к ответственности истинных бенефициаров должника действительно очень актуален.

Желание налоговой защитить свои интересы понятно, но недобросовестные собственники начинают готовить пути отступления задолго до банкротства, предупреждает адвокат агентства «Яковлев и Партнеры» Елена Мякишева

— Не скажу, что предлагаемые меры смогут существенным образом изменить существующую ситуацию, так как недобросовестные собственники начинают готовиться к процедуре банкротства загодя: выводят активы задолго до появления первых признаков банкротства, создают дружественных кредиторов и так далее, — отметила она.

Проблемы в механизме банкротств связаны с тем, что он нацелен на ликвидацию таких фирм, а не на восстановление их платежеспособности, считает юрист PwC Legal Илья Соломатин

— Злоупотребления со стороны недобросовестных собственников фирм-банкротов будут сохраняться до тех пор, пока им не грозит реальный риск уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. К сожалению, случаи привлечения к уголовной ответственности за это правонарушение пока единичны, — констатировал Илья Соломатин.