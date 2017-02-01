Россия выступила с заявлением об инциденте с украинским самолетом

Черноморский флот России назвал обвинения киевских властей в обстреле украинского военно-транспортного самолета Ан-26 над Черным морем «абсолютной ложью». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство «Интерфакс»

Как говорится в заявлении ведомства, украинский самолет совершал провокационные заходы на российские буровые вышки, в связи с чем ему были поданы четыре световых сигнала из сигнального пистолета. Выстрелы, по словам представителя Черноморского флота России, никакой угрозы самолету не несли.

Инцидент произошел 1 февраля в районе Одесского газового месторождения. Глава министерства обороны Украины Степан Полторак заявил, что стрельба по самолету велась из стрелкового оружия. Также министр отметил, что экипаж самолета не пострадал.

Полторак заявил, что экипаж самолета зафиксировал работу российской радиолокационной станции в активном режиме, что, как отметил глава ведомства, используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.