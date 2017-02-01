МИД Норвегии готовится выразить протест РФ

Министерство иностранных дел Норвегии вызвало российского посла с тем, чтобы выразить протест в связи с отказом в выдаче виз ряду норвежских депутатов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Мы выразили протест и заявляем, что мы находим решение российской стороны несправедливым и необоснованным. Мы обратились к российским властям с просьбой пересмотреть решение, и все это время надеялись, что будет возможным найти выход, поскольку речь идет об официальном приглашении для главы комитета по международным делам и обороне», — заявил глава МИД Норвегии Берге Бренде.

Ранее делегация членов комитета по международным делам и обороне парламента Норвегии отложила вылет в Москву. Встреча парламентариев в российской столице должна была состояться 2 и 3 февраля. Причиной отложенного визита стало то, что некоторые парламентарии не смогли получить визы.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что причина невыдачи виз кроется в присоединении норвежских властей к санкциям в отношении России. По данным местных СМИ, во въезде в Россию было отказано лидеру социал-либеральной партии «Венстре» Трине Скеи Гранде и Борду Вегару Сульхьеллу из Социалистической левой партии. Власти Норвегии присоединились к европейским санкциям против России в октябре 2014 года.