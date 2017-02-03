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Минфин США: cанкции против ФСБ РФ смягчены из-за жалоб американских компаний
США смягчили санкционный режим в отношении ФСБ РФ из-за "прямых жалоб" американских компаний, которым эти ограничения мешали экспортировать в Россию продукцию "наподобие мобильных телефонов или планшетов".
Сотрудница Минфина США пояснила это на брифинге для журналистов в режиме телеконференции, комментируя сделанное ранее заявление на эту тему. Она подчеркнула, что санкции против ФСБ в целом "остаются в силе".
Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.
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