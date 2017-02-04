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Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг "Патриота" в Севастополе
Минобороны РФ не намерено участвовать в конфликтной ситуации вокруг строительства парка "Патриот" в Севастополе. Об этом заявил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Как сообщила ранее газета "Коммерсантъ", лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) заявил, что недоволен позицией военных, решивших отказаться от реализации проекта парка "Патриот" у горы Гасфорта в Севастополе. Он также подверг критике позицию властей города, выступивших против проекта.
"Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе Парка "Патриот". Мы всегда чутко и уважительно относимся к мнению наших граждан и, в данном случае, севастопольцев, по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры. Поэтому попытки сделать парк "Патриот" "яблоком раздора" - тщетны и недальновидны", - сказал Конашенков.
Генерал подчеркнул, что проект парка "Патриот" предполагает бережное отношение к экологии и сохранению исторического облика наших городов. "Он должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан, чтобы служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян на примерах героизма жителей Севастополя в течение всей его славной истории", - добавил Конашенков.
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