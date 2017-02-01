Минэк готовит «зеленые» инструменты

Минэкономразвития планируют сделать экологию положительным слагаемым ВВП; по мнению ведомства, модные в мире «зеленые» финансовые технологии имеют потенциал и в России. Как рассказали «Известиям» в Минэке, есть несколько возможных направлений движения в этом направлении, в том числе экологически ориентированный отбор промышленных проектов и «озеленение» деятельности банков с госучастием. Финансовые организации к новшествам готовы.

В конце января Владимир Путин по итогам заседания Госсовета поручил правительству до 1 мая разработать предложения по применению «зеленых» финансовых инструментов российскими институтами развития и публичными компаниями.

В глобальной финансовой системе уже существует подсистема «зеленых» финансов, которые направлены на инвестиции в проекты экологически устойчивого развития и способствуют реализации низкоуглеродных технологий, проектов и производств, сообщил «Известиям» представитель Минэкономразвития.

— Процесс «озеленения» российской финансовой системы должен быть поддержан созданием благоприятных условий в деятельности финансового сектора и в особенности в практике крупных банков, контролируемых государством, — уверены в Минэкономразвития.

Вторым моментом, по оценке ведомства, должна стать гармонизация требований российского законодательства в отношении оценки воздействия на окружающую среду с соответствующими процедурами международных финансовых организаций.

В-третьих, «озеленение» экономики может происходить за счет экологически ориентированного отбора кандидатов на государственное финансирование. Так это сейчас происходит в странах ЕС , Китае, Южной Корее и ряде других государств.

Развитие «зеленого» направления бюджетных затрат не потребует, подчеркивают в МЭР.

«Зеленые» инвестиции становятся все более популярными в мире. По оценке Green Transition Scoreboard, за период 2007–2015 годов в мировую «зеленую» экономику было вложено более $6 трлн частных инвестиций, 70% этой суммы пошла на низкоуглеродные проекты.

В крупнейших бизнес-сообществах с интересом смотрят на развитие таких финансовых технологий. Однако без поддержки государства в России они развиваться не будут, уверен председатель комиссии по частной медицине и инновациям в сфере здравоохранения « Деловой России » Муслим Муслимов. Причина кроется в высоких рисках по таким проектам.

— Особая эффективность «зеленых» инвестиций проявляется при проведении антикризисной политики, включая смягчение безработицы и повышение занятости, — отмечает он. — Это показал опыт 2008–2009 годов, когда многие развитые страны в программах действий по выходу из кризиса отвели экологическим инвестиционным проектам важное место. Доля расходов на такие программы в общем объеме антикризисных пакетов составляла в США 12%, ФРГ — 13%, Франции — 21%, Китае — 38%, а в Южной Корее — рекордные 81%.

— В России возможно создание национального экологического фонда или «зеленого банка» для аккумуляции экологических проектов, — предлагает он.

Другой возможный способ развития «зеленых» инструментов — обнуление налога на прибыль для таких проектов, считает аналитик Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Василиса Баранова.

— Если будет предложено похожее российское законодательство, освобождающее инвесторов от этого налога, то «зеленые» облигации могут стать популярным инструментом для инвестирования, — считает она.

Крупные российские финансовые институты готовы внедрять «зеленые» инструменты, рассказали «Известиям» представители Внешэкономбанка Сбербанка . В последнем также сообщили, что проводят консультации с финансовым регулятором и органами государственной власти по возможным специальным финансовым продуктам для финансирования будущих экологических проектов. Там отметили наличие «потенциала достаточно быстрой мобилизации по этому продукту при наличии условий его восприятия рынком».

— Основными барьерами более активного развития данной темы в России, на наш взгляд, на сегодняшний день является отсутствие должных законодательных и, как следствие, финансовых инициатив, — уверен представитель ВЭБ.

В рамках своей стратегии ВЭБ при отборе проектов будет учитывать эффект повышения энергоэффективности от их реализации, подчеркнули в госкорпорации. ВЭБ также проработает возможность привлечения «длинного» недорогого связанного финансирования под проекты энергоэффективности и не исключает возможности разработки и внедрения методики оценки проектов по «зеленым» принципам.