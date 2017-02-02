Путин назвал причины обострения ситуации в Донбассе

Российский президент Владимир Путин назвал причины эскалации конфликта в Донбассе. По словам главы российского государства, боевые действия провоцируют украинские власти, «которым нужны деньги». Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на YouTube-канал Russia Today.

«Во-первых, украинскому руководству нужны деньги. Деньги лучше всего выбивать из Евросоюза , отдельных стран Евросоюза, США, международных финансовых институтов, выставляя себя жертвой агрессии. Второе – украинская власть, как известно, заняла одностороннюю позицию во время американских выборов, поддерживая одного из кандидатов. Украинские олигархи финансировали этого кандидата, а вернее, кандидатку. Третье – на фоне неудач в экономике и социальной сфере на Украине активизировалась оппозиция. Ее нужно заткнуть, нужно мобилизовать население, эту задачу также легче выполнять на фоне конфликта»,- заявил Путин.

Кроме того, Владимир Путин добавил, что киевские власти не готовы на сегодняшний день к реализации Минских соглашений и ищут повод отказаться от них. Российский лидер выразил надежду на то, что мировое сообщество, а также «здравомыслящие силы на самой Украине» не позволят ситуации развиться по худшему сценарию. Свое заявление Путин сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

В районе города Авдеевка ожесточенные бои между военнослужащими украинской армии и ополченцами ДНР идут пятые сутки. Бои идут по всей линии соприкосновения протяженностью несколько десятков километров. 1 февраля украинская сторона признала, что ведет наступление в Донбассе. С таким сообщением выступил замминистра обороны Украины Игорь Павловский . Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. Украинская сторона обвиняет ополченцев ДНР в массированных обстрелах города. В Авдеевки с населением порядка 35 тысяч человек из-за обстрелов 31 января было объявлено чрезвычайное положение. В тот же день из города началась эвакуация мирных жителей. В городе нет электроснабжения, тепла, связи, частично водоснабжения.

Конфликт на востоке Украины начался после того, как украинские власти объявили в 2014 году так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений в Донецкой и Луганской областях. Местные жители этих регионов отказались признать государственный переворот в Киеве. В результате вооруженного конфликта, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.