Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Захарова анонсировала публикацию стихов Лаврова про обезьяну и петуха
Журнал «Русский пионер» опубликует 1 февраля стихи главы министерства иностранных дел Сергея Лаврова про обезьяну и петуха. С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт Захаровой в Facebook.
«Завтра в «Русском пионере» бомба — стихи Сергея Лаврова про обезьяну и петуха, которых он предвидел много лет назад», — написала Захарова.
Ранее Захарова объявила конкурс на лучшую карикатуру «Борис Джонсон пришел в ярость».
Оставить комментарий