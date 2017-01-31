Захарова анонсировала публикацию стихов Лаврова про обезьяну и петуха

«Завтра в «Русском пионере» бомба — стихи Сергея Лаврова про обезьяну и петуха, которых он предвидел много лет назад», — написала Захарова.

Ранее Захарова объявила конкурс на лучшую карикатуру « Борис Джонсон пришел в ярость».