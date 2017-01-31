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Рамблер/новости

Захарова анонсировала публикацию стихов Лаврова про обезьяну и петуха

Захарова пообещала стихотворную бомбу от Лаврова
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Журнал «Русский пионер» опубликует 1 февраля стихи главы министерства иностранных дел Сергея Лаврова про обезьяну и петуха. С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт Захаровой в Facebook.
«Завтра в «Русском пионере» бомба — стихи Сергея Лаврова про обезьяну и петуха, которых он предвидел много лет назад», — написала Захарова.
Ранее Захарова объявила конкурс на лучшую карикатуру «Борис Джонсон пришел в ярость».
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