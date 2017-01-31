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ЛНР и ДНР просят Путина, Трампа и Меркель оказать давление на Порошенко
Обращение к президенту России Владимиру Путину, американскому президенту Дональду Трампу и федеральному канцлеру Германии Ангелы Меркель подготовили спикеры парламентов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Донецкое агентство новостей.
«Просим вас остановить Украину и заставить Порошенко прекратить преступную деятельность против народа Донбасса. Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным жителям и снять экономическую блокаду. Это нужно сделать пока не поздно. Пока на нашей земле не произошла экологическая и гуманитарная катастрофа, предотвратите большую беду», — говорится в обращении.
В минобороны ДНР ранее заявили, что украинские военные дважды попытались прорвать позиции ополченцев на юге Донбасса. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» в связи с обстрелами украинскими военными мирных жителей Донецка Макеевке. В сообщении ведомства утверждалось, что из-за обстрелов погибла мирная жительница и были ранены трое мужчин.
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