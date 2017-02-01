Выход на пенсию в России откладывается на неопределенный срок

Правительство РФ приняло окончательное решение повысить пенсионный возраст. В настоящее время обсуждаются конкретные параметры повышения, сообщают «Известия»

«Сам вопрос о повышении уже концептуально решен», — сказал один из собеседников издания.

Обсуждение уже перешло в стадию, когда определяется, на сколько лет будет повышен возраст выхода на пенсию и для каких категорий граждан.

В настоящий момент идет рассмотрение нескольких проектов реформы. Один из них предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет с увеличением пенсионного возраста с шагом на полгода каждый год. Второй вариант предусматривает уравнение пенсионного возраста мужчин и женщин до 63 лет.