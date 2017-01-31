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Кремль заявил о наличии данных об атаке на Авдеевку с украинской стороны
У Москвы есть достоверные сведения о том, что атаку на Авдеевку начали «самостийные отряды» при поддержке артиллерии Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 31 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера со стороны самостийных отрядов была предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса. Они перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии, и ополченцам Донбасса пришлось давать отпор, отбивать эту территорию», — заявил Песков.
По его словам, вторжение было пресечено.
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