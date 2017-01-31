Кремль заявил о наличии данных об атаке на Авдеевку с украинской стороны

У Москвы есть достоверные сведения о том, что атаку на Авдеевку начали «самостийные отряды» при поддержке артиллерии Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 31 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , передает корреспондент «Ленты.ру».

«Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера со стороны самостийных отрядов была предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса. Они перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии, и ополченцам Донбасса пришлось давать отпор, отбивать эту территорию», — заявил Песков.

По его словам, вторжение было пресечено.