Выход на пенсию откладывается на неопределенный срок

Принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян принято, сообщили «Известиям» два источника, близких к правительству. Сейчас дискуссии ведутся о том, когда объявлять об этом решении, а также о конкретных параметрах повышения пенсионного возраста с учетом детального анализа социально-экономических последствий. Существует несколько позиций по этому вопросу, сообщили источники «Известий». В частности, пока превалирует идея не выравнивать пенсионный возраст для мужчин и женщин.

На совещаниях в правительстве уже не обсуждают, повышать ли пенсионный возраст или нет, сообщили «Известиям» несколько участников экспертных совещаний. Обсуждение перешло в технологическую плоскость, то есть определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан. Эту информацию подтвердили два источника, близких к правительству.

— Сам вопрос о повышении уже концептуально решен, — сказал один из них.

По словам собеседника «Известий», сейчас на повестке два других вопроса — когда объявлять о повышении пенсионного возраста и параметры реформы. Один из источников «Известий» напомнил, что в «Основных направлениях деятельности правительства на период до 2018 года» поставлена задача проработать и обсудить на различных общественных площадках проблему повышения пенсионного возраста, возможные параметры и риски.

Источник «Известий», близкий к правительству, говорит о том, что объявить о решении могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство. Представитель экспертного сообщества, хорошо знакомый с обсуждением вопроса, добавляет, что, скорее всего, заявление будет синхронизировано с обнародованием основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина

— Полагаю, что этот процесс могут разбить на две части. Одну часть обнародовать уже в этом году, другую, которая связана с повышением пенсионного возраста, перенести на период после выборов 2018 года, — сказал он.

Бывший министр финансов Алексей Кудрин уже давно известен своей последовательной позицией относительно повышения пенсионного возраста. В январе этого года на Гайдаровском форуме он обозначил ее в качестве основы прогноза ЦСР.

Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет, отмечают собеседники «Известий». Но есть несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в правительстве.

Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным — с шагом на шесть месяцев в год.

Еще один вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет, рассказали источники «Известий».

В то же время социальный блок, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет, рассказал «Известиям» один из участников правительственных совещаний.

— Соцблок и дальше будет выступать публично против повышения пенсионного возраста, однако они понимают, что принципиально решение уже принято, и решили подстраховаться расчетами, — пояснил источник «Известий», близкий к правительству.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что решение относительно повышения пенсионного возраста еще не принято. Это подтвердил пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец , которая курирует соцблок. В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что позиция министерства остается по этому вопросу неизменной, и напомнили о заявлении главы ведомства Максима Топилина , который говорил ранее, что время для повышения пенсионного возраста еще не пришло.

— Хотя бы потому, что у нас пока не настолько продолжительный период получения пенсии и население к такому решению не готово, — отметил Максим Топилин.

Участники правительственных совещаний сообщили, что для представителей соцблока в случае повышения пенсионного возраста есть принципиальный момент — чтобы оставалась привычная разница в пять лет между женщинами и мужчинами.

— В этом нет никакого демографического смысла, — отмечает источник, близкий к финансовому блоку. — Во-первых, средняя продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин. Во-вторых, если раньше женщины на пенсии сидели с внуками, то сейчас эта традиция во многом ушла в прошлое.

Кроме того, добавляет один из собеседников «Известий», средняя зарплата у женщин ниже, поэтому, чтобы преодолеть разрыв в пенсиях между представителями разных полов, нужно увеличить время трудового стажа.

Действительно, по данным Росстата , ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших 60 лет, — 16 лет, женщин, достигших 55 лет, — более 25,5 года. При этом доля представительниц слабого пола в общем количестве людей на заслуженном отдыхе составляет почти 67%. То есть большинство пенсионеров — женщины. При этом они получают пенсии в среднем примерно на 4,5% меньше, чем мужчины.

— Лучшая зарубежная практика свидетельствует о правильности подхода выравнивания пенсионного возраста для мужчин и для женщин. На мой взгляд, 63 года для представителей обоих полов с повышением на шесть месяцев за год — оптимальный вариант. Дело в том, что 63 года — ожидаемая продолжительность здоровой жизни. Кроме того, если процесс растянется на 16 лет, то это нормальный горизонт планирования, достаточный, чтобы понять, что будет с рынком труда и продолжительностью жизни, — отметил директор Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров

Возможно, за основу будет принят опыт госслужащих, предполагает один из собеседников «Известий». Напомним, что с 1 января 2017 года вступил в силу закон, в соответствии с которым изменяются правила выхода на пенсию для федеральных государственных гражданских служащих (изменения коснутся, по расчетам ПФР, около 70 тыс. чиновников, которые в ближайшее время должны будут выйти на пенсию). Требуемый возраст для назначения им страховой пенсии будет увеличен к 2026 году до 65 лет для мужчин и к 2032 году до 63 лет для женщин. При этом повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно — на шесть месяцев в год.