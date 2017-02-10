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Депутат Госдумы назвал число уничтоженных в январе в Сирии террористов

Депутат посчитал убитых в январе террористов в Сирии
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Депутат Госдумы Дмитрий Саблин, посетивший Алеппо, сообщил, что за январь были уничтожены до двух тысяч террористов.
«По наши оценкам боевиков уничтожено от тысячи до двух за январь», — приводит РИА Новости слова депутата.
Он также сообщил, что террористы удерживают насосную станцию в Алеппо, в связи с чем в городе нет воды.
«Проблема с водой. Террористы удерживают насосную станцию Ещё четыре колодца сейчас разминируют. Террористы, уходя, заминировали эти колодцы», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Сирию прибыла делегация Госдумы, в состав которой вошли: координатор группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин («Единая Россия»), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ), зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко (КПРФ) и российские медики.
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