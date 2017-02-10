Депутат Госдумы назвал число уничтоженных в январе в Сирии террористов

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин , посетивший Алеппо, сообщил, что за январь были уничтожены до двух тысяч террористов.

«По наши оценкам боевиков уничтожено от тысячи до двух за январь», — приводит РИА Новости слова депутата.

Он также сообщил, что террористы удерживают насосную станцию в Алеппо, в связи с чем в городе нет воды.

«Проблема с водой. Террористы удерживают насосную станцию Ещё четыре колодца сейчас разминируют. Террористы, уходя, заминировали эти колодцы», — добавил он.