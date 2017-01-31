НАТО планирует новые военные учения у границ России - западные СМИ

Издание Daily Express сообщило, что 10 государств-членов НАТО , среди которых Германия и США, проведут военные учения в Латвии у российских границ, сообщает RT.

С 17 по 30 апреля военные Германии, Канады, Эстонии, США и ряда других стран прибудет в Латвию для совместных учений с вооруженными силами страны. Латвия вступила в НАТО в 2004 году и с тех пор предоставляет союзникам свою территорию для проведения учений.