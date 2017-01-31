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НАТО планирует новые военные учения у границ России - западные СМИ
Фото: nato.int
Издание Daily Express сообщило, что 10 государств-членов НАТО, среди которых Германия и США, проведут военные учения в Латвии у российских границ, сообщает RT.
С 17 по 30 апреля военные Германии, Канады, Эстонии, США и ряда других стран прибудет в Латвию для совместных учений с вооруженными силами страны. Латвия вступила в НАТО в 2004 году и с тех пор предоставляет союзникам свою территорию для проведения учений.
Как отмечает издание, новый президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заверил их, что будет полностью поддерживать Североатлантический альянс. В период предвыборной гонки Трамп неоднократно высказывался против НАТО, называя его устаревшим союзом.
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