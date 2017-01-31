Рогозина рассмешило заявление МИД Литвы о статусе Калининграда

Российский премьер Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал в своем Facebook заявление МИД Литвы о статусе Калининградской области.

Ранее глава литовского внешнеполитического ведомства заявила, что Литва не имеет никаких территориальных претензий к России.

"Слава Богу, а то мы уже перепугались", — написал Рогозин в своем Facebook.

Вильнюсу пришлось выступить с разъяснениями по статусу Калининградской области после высказываний депутата Линаса Бальсиса о возвращении российского региона Европе. По его словам, послевоенные границы утратили правовую силу, а Россия лишилась права на Калининградскую область после воссоединения с Крымом.

Переход Калининграда (до 1946 — Кенигсберга) и некоторых других территорий Восточной Пруссии под юрисдикцию СССР одобрили союзники на Потсдамской конференции. Статус региона был окончательно установлен законом Союзного Контрольного Совета в Германии "О ликвидации Прусского государства" от 25 февраля 1947 года.