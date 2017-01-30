Жириновский: мой «ё-мобиль» стоит без движения

По словам Жириновского, в автомобиле сломался аккумулятор, из-за чего машина стоит без движения. Свое заявление глава партии сделал во время общения с молодежь в Государственной думе . Жириновский отметил, что в мире всего существует три подобных автомобиля, один из них принадлежит самому Прохорову, а где третий – «непонятно». Прохоров подарил Жириновскому «ё-мобиль» в декабре 2014 года.

Ё-мобиль – проект российского гибридного автомобиля, в конструкции которого предполагалось использовать электрические трансмиссии с комбинированным питанием от генератора. Запуск промышленного производства автомобиля было запланировано на начало 2015 года, стоимость машины оценивалась в 450-490 тысяч рублей. 7 апреля 2014 года появилась информация о фактическом закрытии проекта и передаче ОНЭКСИМ за 1 евро всех технологий государственному институту НАМИ.