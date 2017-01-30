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Рамблер/новости

СМИ сравнили фото Трампа во время разговора с Путиным и Меркель

СМИ сравнили фото Трампа во время разговора с Путиным и Меркель
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Президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров уделил больше внимания российскому президенту Владимиру Путину, чем федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель. К такому выводу пришли немецкие журналисты, сравнив два снимка республиканца во время переговоров. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету Bild.

Президент США Дональд Трамп говорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным, 28 января 2017 Фото:

«Вероятно, это говорит о том, что разговор с Меркель оценивался как менее острый и конфронтационный», - пишет в своей статье журналист Симон Шютц.
Как отмечает немецкий журналист, на снимке, сделанном во время разговора Трампа с Путиным, вокруг политика находится почти вся его команда: вице-президент Майк Пенс, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, главный советник Стивен Бэннон, советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Во время общения американского президента с Меркель на переговорах присутствовал лишь Флинн. Также, отмечается в публикации, Прибус и Бэннон находились в кабинете, однако были заняты другими делами. Шютц объясняет, что, вероятно, это вызвано тем, что во время разговора с Путиным могли быть затронуты спорные темы: например, вооруженный конфликт на Украине. Также, подчеркивает журналист, о важности переговоров с российским президентом указывает и продолжительность разговора: с Путиным Трамп говорил почти час, с Меркель – 45 минут.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Фото:

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся 28 января. Согласно пресс-релизу Кремля, в ходе общения политики обсудили актуальные международные проблемы: положение дел на Ближнем Востоке, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, войну в Сирии. Кроме того, стороны коснулись темы украинского кризиса. По всем этим вопросам, как говорилось в заявлении Кремля, стороны договорились наладить партнерское сотрудничество. Также Путин и Трамп договорились о подготовке личной встречи. В пресс-релизе Кремля указывалось, что «есть основания полагать, что на будущей личной встрече президентов будет «зарыт топор войны», которым последние годы безрассудно размахивал Барак Обама».
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