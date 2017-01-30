СМИ сравнили фото Трампа во время разговора с Путиным и Меркель

Президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров уделил больше внимания российскому президенту Владимиру Путину , чем федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель. К такому выводу пришли немецкие журналисты, сравнив два снимка республиканца во время переговоров. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету Bild

Президент США Дональд Трамп говорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным, 28 января 2017 Фото: REUTERS

«Вероятно, это говорит о том, что разговор с Меркель оценивался как менее острый и конфронтационный», - пишет в своей статье журналист Симон Шютц.

пресс-секретарь Белого дома Как отмечает немецкий журналист, на снимке, сделанном во время разговора Трампа с Путиным, вокруг политика находится почти вся его команда: вице-президент Майк Пенс Шон Спайсер , глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, главный советник Стивен Бэннон , советник по национальной безопасности Майкл Флинн . Во время общения американского президента с Меркель на переговорах присутствовал лишь Флинн. Также, отмечается в публикации, Прибус и Бэннон находились в кабинете, однако были заняты другими делами. Шютц объясняет, что, вероятно, это вызвано тем, что во время разговора с Путиным могли быть затронуты спорные темы: например, вооруженный конфликт на Украине. Также, подчеркивает журналист, о важности переговоров с российским президентом указывает и продолжительность разговора: с Путиным Трамп говорил почти час, с Меркель – 45 минут.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Фото: AP