Пушков увидел раскол американского общества

Сенатор Алексей Пушков увидел острый конфликт двух частей американского общества во взглядах на иммиграционную политику. Об этом он написал в твиттере.

"США расколоты: 48% [граждан] за решение [президента США Дональда] Трампа по иммиграции, 42% - против. Это не просто разные мнения, а острый конфликт двух частей американского общества", - написал сенатор.

При этом Пушков опирался на результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом Fox News.

Ранее Трамп объяснил указ, который временно запрещает мигрантам и гражданам семи стран въезд в США.