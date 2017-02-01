"Дальневосточный гектар" с 1 февраля станет доступным для всех россиян

Третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", на котором любой россиянин сможет стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке, стартует 1 февраля.

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. С начала реализации закона участки были доступны лишь жителям в отдельных муниципальных образованиях дальневосточных регионов. С 1 октября право на гектар получили дальневосточники на всей территории ДВФО. С 1 февраля 2017 года "дальневосточный гектар" выдается любому жителю России.

Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность. По закону, получить участок земли имеет право только гражданин Российской Федерации. Иностранные граждане не смогут претендовать на "дальневосточный гектар".

Оформить заявку на землю можно самостоятельно через федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.РФ", а также в многофункциональных центрах (МФЦ) или через уполномоченные органы (муниципальные власти). Использовать землю можно будет под индивидуальное жилищное строительство, сельскохозяйственные нужды, туризм и в других сферах. На сайте "НаДальнийВосток.РФ" можно найти подробную информацию о возможностях использования участков и мерах поддержки для получателей "дальневосточного гектара".

По данным Агентства по развитию человеческого капитала, по итогам двух первых этапов реализации закона на "дальневосточный гектар" подано свыше 36 тысяч заявок. Дальневосточники получили более 4,8 тысячи участков, почти столько же находятся на стадии оформления. Безусловными лидерами по числу поданных заявок стали Республика Саха (Якутия), Приморский край, Сахалинская область.

По информации Минвостокразвития, наибольший интерес к "дальневосточному гектару" до наступления третьего этапа среди россиян испытывают жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Калининграда и Свердловской области. В большинстве своем они планируют получить участок земли под строительство жилых домов и ведение сельского хозяйства.

Как получить гектар земли на Дальнем Востоке