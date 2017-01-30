В Тбилиси надеются на отмену визового режима Москвой

В начале февраля в Праге состоится встреча заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и специального представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе . В конце 2016 года стороны подтвердили, что намерены и далее следовать курсом нормализации отношений, а президент России Владимир Путин даже не исключил отмену виз для грузинских граждан. Для Тбилиси тема визового режима для грузинских граждан остается одной из самых важных на повестке дня в отношениях с Москвой. Между тем по торговым, гуманитарным, культурным и транспортным вопросам работа идет полным ходом. И в этих областях Россия и Грузия в 2017 году, если продолжат двигаться теми же темпами, могут серьезно расширить сотрудничество.

На сегодняшний день единственным дипломатическим форматом диалога остаются ставшие уже традиционными встречи Григория Карасина и Зураба Абашидзе в Праге и Вене. Как рассказали «Известиям» оба дипломата, вопрос восстановления дипотношений стороны сейчас не обсуждают. Поэтому Москва и Тбилиси договорились пока решать конкретные задачи, впрочем, не забывая говорить и «о главном».

Как рассказал «Известиям» спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе, новая встреча с замминистра Григорием Карасиным намечена на первую неделю февраля, в ходе нее дипломаты в первую очередь обсудят торгово-экономические связи, транспортные коммуникации и «определенные гуманитарные проблемы».

— Другими словами, мы обсуждаем вполне конкретные темы. Более сложные вопросы двусторонних отношений, касающиеся в основном конфликтных регионов — Абхазии и цхинвальского региона (Южная Осетия. — «Известия»), рассматриваются в формате женевских международных дискуссий, — пояснил Зураб Абашидзе.

В то же время в 2017 году продолжатся консультации по решению визовой проблемы. Президент России Владимир Путин в декабре 2016 года заявил, что не исключает отмену визового режима для граждан Грузии, назвав визовые режимы в Европе анахронизмом. Зураб Абашидзе в беседе с «Известиями» дал понять, что в визовом вопросе мяч находится на российской стороне, добавив, что упрощение режима въезда в Россию для граждан Грузии было бы, по его мнению, «шагом в правильном направлении».

— Дальнейшую перспективу этого визового режима должна определить российская сторона, это ее прерогатива, и мы не можем навязывать какие-то решения. Что касается грузинской стороны, мы еще с 2011 года отменили визовые требования для граждан России и они могут находиться на территории Грузии в течение целого года. Такой комфортный визовый режим был введен для граждан многих стран, и это, помимо других факторов, дало позитивные результаты: в прошлом году Грузию посетило рекордное число туристов, из них около 1 млн— из России, — сказал грузинский дипломат.

Вместе с тем Зураб Абашидзе заверил, что увязывать вопросы визового режима с главной проблемой — восстановлением дипотношений — Тбилиси точно не будет. Впрочем, спецпредставитель премьера Грузии не исключил, что при определенных условиях тема восстановления дипотношений может появиться на повестке дня.

По его словам, в Тбилиси готовы продолжать диалог по практическим вопросам в Праге и женевские международные дискуссии. Кроме того, отметил Зураб Абашидзе, у «грузинской стороны есть для этого готовность и политическая воля».

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин в разговоре с «Известиями» приветствовал готовность грузинского коллеги к обсуждению темы восстановления дипотношений.

— Если мой уважаемый коллега Зураб Абашидзе действительно сделал такое заявление, это можно только приветствовать. Ведь, как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года, и с нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет. Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси, — отметил Григорий Карасин. — Тем временем, как было изначально условлено между мной и Зурабом Абашидзе, мы прилагаем усилия по нормализации двусторонних связей в тех сферах, где это возможно в отсутствие дипотношений. Таких сфер немало —торговля, транспортное сообщение, гуманитарные контакты, культурные обмены. Будем планомерно продолжать эту работу. Весьма осязаемые результаты, которых нам уже удалось добиться, в полной мере отвечают интересам граждан наших двух стран.