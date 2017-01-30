Грузия может восстановить дипотношения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе заявил, что на повестке дня в стране может оказаться восстановление дипотношений с Россией. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Известия» . В начале февраля в Праге Абашидзе встретится с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным . По словам Абашидзе, у Тбилиси «есть готовность и политическая воля» для диалога по практическим вопросам и для женевских международных дискуссий.

Карасин заявил «Известиям», что приветствует готовность Грузии обсуждать восстановление дипотношений. По его мнению, препятствий для этого со стороны России не было. Он подчеркнул, что «сроки позитивных перемен» в этом вопросе зависят только от Тбилиси.

Замминистра иностранных дел также рассказал, что Россия и Грузия стараются нормализовать двусторонние связи «в тех сферах, где это возможно в отсутствие дипотношений»: в торговле, культуре, транспортном сообщении и гуманитарных контактах.