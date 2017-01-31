Украина обвинила Россию в обострении ситуации в Донбассе

МИД Украины обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. Между тем, РФ неоднократно отвергала подобные обвинения как со стороны Киева, так и со стороны западных стран, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Ранее в Минобороны ДНР сообщили об обострении ситуации в Донбассе: более десяти украинских силовиков убиты в понедельник, более 15 ранены при очередной попытке атаковать позиции ополчения. Утром в понедельник обстрелу подвергся город Макеевка, один человек погиб, трое ранены, сообщали в военном ведомстве ДНР. При этом украинские силовики заявили, что ополченцы якобы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Ранее коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

В администрации президента Украины Петра Порошенко сообщали, что тот прервал свой визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке.

Глава ДНР Александр Захарченко при этом не исключал, что Киеву нужна эскалация конфликта в Донбассе, чтобы выдвинуть ультимативные требования избранному президенту США Дональду Трампу

Согласно сообщению, эскалация в Донбассе есть "дерзкое игнорирование" обязательств в рамках минских договоренностей со стороны РФ. Также украинский МИД обратился к "международным партнерам" с просьбой оказать давление на Москву.

Обвинения Киева и стран Запада во вмешательстве во внутренние дела Украины Россия отрицает, называя их неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.