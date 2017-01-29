Пушков рассказал об отличиях переговоров Трампа с Путиным и Меркель

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков рассказал, в чем отличие разговора Трампа с Путиным от общения американского президента с другими лидерами. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на микроблог Пушкова.

«В США отмечают: тон беседы Путина и Трампа был теплым - в отличие от "делового" разговора Трампа с Меркель и "напряженного" общения с Олландом», - написал Пушков в Twitter. https://twitter.com/Alexey_Pushkov?ref_src=twsrc%5Etfw

Он добавил, что либеральная Европа пришла в ужас от переговоров лидеров РФ и США и готовится к трудным для себя временам.

Накануне Путин и Трамп по телефону обсудили ряд вопросов. В частности, речь шла о ситуации в Сирии, на Украине и совместной борьбе с международным терроризмом. В субботу Трамп также провел телефонные переговоры с Меркель и Олландом.