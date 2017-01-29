Пушков высмеял Рианну, назвавшую Трампа "аморальной свиньей"

"Все публично матерящиеся и демонстративно обнажающиеся, типа Мадонны и Рианны, называют Трампа "аморальным". Лучше бы посмотрелись в зеркало", — написал политик в своем микроблоге.

Обе певицы ранее позволяли себе нецензурные высказывания в адрес американского президента. Так, Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей" и выругалась в своем Twitter, комментируя указ о защите США от терроризма, ужесточающий миграционное законодательство страны.

Во время своего выступления на массовой акции протеста в Вашингтоне Мадонна дважды обругала Трампа матом, а затем заявила, что ее посещали мысли взорвать Белый дом. После этих слов на певицу обрушился шквал критики даже со стороны противников Трампа, и ей пришлось объяснять, что ее высказывание "было метафорой".