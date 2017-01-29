Сенатор Рорабахер: мы снимем санкции с России и начнём с чистого листа

Конгрессмен Дана Рорабахер надеется, что Дональд Трамп отменит антироссийские санкции и начнёт выстраивать отношения с Москвой с чистого листа. Об этом сенатор-республиканец заявил в интервью The Washington Examiner.

Один из наиболее верных союзников президента Трампа в конгрессе, сенатор Дана Рорабахер хочет, чтобы американский лидер снял с России санкции, введённые администрацией Барака Обамы

В интервью изданию The Washington Examiner он заявил: «Я надеюсь, что наш президент отменит эти санкции и скажет президенту Путину, что мы собираемся начать с чистого листа. Он не назовёт это перезагрузкой, так как это стало клише, но мы уберём эти санкции и выстроим совершенно новые отношения, способствующие совместной работе ради достижения взаимовыгодных целей, в отличие от текущей политики, которая представляет собой бесконечную враждебность к России, что бы та ни предпринимала».

В отношении «аннексированного Россией» Крыма Рорабахер, будучи главой подкомитета по Европе, Евразии и новым угрозам в комитете по иностранным делам нижней палаты Конгресса, выступает за то, чтобы Киев согласился на новый референдум с участием международных наблюдателей. «Все, кто знает этот регион, в курсе того, что люди (проживающие на полуострове — RT) считают себя русскими и говорят по-русски», — сообщил сенатор. Несмотря на то, что Рорабахер не считает Путина «хорошим парнем», он верит, что украинский кризис был спровоцирован Западом, который сместил пророссийское и демократически избранное правительство. По его мнению, «коррупционера» Януковича следовало бы «вышвырнуть» с поста с помощью очередных выборов.