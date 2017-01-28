Трамп проводит телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп проводит в настоящее время телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным . Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«После разговора с канцлером Меркель , который длился 45 минут, президент США сейчас разговаривает по телефону с третьим из пяти глав правительств – президентом России Путиным», — написал Спайсер в своём Twitter.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C — Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.

Пресс-секретарь Белого дома ранее сообщил, что американский лидер провёл телефонный разговор с Ангелой Меркель.

В субботу стало известно, что телефонные переговоры Трампа и Путина назначены на 20:00 мск 28 января.