Депутат Сейма Литвы предложил отнять у России Калининградскую область

Депутат Сейма Литвы, бывший пресс-секретарь президента страны Линас Бальсис предложил забрать Калининградскую область у России. Об этом он сказал в ходе прошедшей в Вильнюсе дискуссии «Мир в 2017 году», сообщает портал Baltnews.lt.

По мнению парламентария, Калининград не был отдан России навсегда. «Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — сказал он, добавив, что теперь возвратом должна заняться Литва или руководство Евросоюза , либо это должно быть сделано их общими усилиями.

Бальсис выразил также мнение, что Россия сама нарушила послевоенное устройство Европы, правило нерушимости границ, допустив присоединение Крыма.

В сентябре 2016-го президент России Владимир Путин предположил, что пересмотр итогов Второй мировой войны приведет ко вскрытию ящика Пандоры. Таким образом российский лидер прокомментировал вопрос журналиста о спорных территориях.

«Если кому‑то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому‑то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, — пожалуйста, флаг в руки, начинайте», — резюмировал глава государства.

Калининград до 1946 года носил название Кенигсберг и с 1773 по 1945 год был центром провинции Восточная Пруссия. После Потсдамской конференции (1945 год) восточную Пруссию поделили между собой СССР и Польша. Советскому Союзу досталась треть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом. Территория вошла в состав РСФСР как Калининградская область.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума.