В Сейме Литвы предложили отнять у России Калининградскую область

Депутат Сейма Литвы, бывший пресс-секретарь президента страны Линас Бальсис предложил рассмотреть вопрос о том, кому должна принадлежать Калининградская область. Об этом он сказал в ходе прошедшей в Вильнюсе дискуссии «Мир в 2017 году», сообщает Рамблер/новости со ссылкой на портал Baltnews.lt

По мнению депутата, эти земли не должны принадлежать России, так как время пользования бывшими землями Восточной Пруссии для нее закончилось. Он считает, что тему отторжения Калининградской области от России должна поднять либо Литва, либо руководство Европейского союза . В ином раскладе Литва и ЕС должны совместно решить будущее этих земель.

«Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. Было сказано: отдаём под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — заявил Бальсис. По его мнению, Россия нарушила правило нерушимости границ, когда допустила присоединение Крыма. «Аннексия Крыма показала, что послевоенному порядку в Европе приходит конец. Потому что Россия нарушила правило нерушимости границ», -- считает депутат.