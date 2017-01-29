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Рогозин пригласил на работу в Россию украинских авиастроителей
Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов и авиастроителей на работу в Россию и пообещал обеспечить их зарплатой и перспективами, сообщает РИА "Новости".
Данное заявление политик сделал в ходе осмотра самолета Ил-112В на заводе Воронежского акционерного самолетостроительного общества. По словам вице-премьера, Россия будет рада переезду украинских специалистов авиационной отрасли.
"Они не имеют сейчас никакой перспективы для себя для работы в Киеве и, в целом, на Украине. Мы наших коллег ожидаем, готовы обеспечить их самым необходимым, всей необходимой работой, перспективой, заработными платами", - сказал Рогозин.
Он пояснил, что главная задача его предложения состоит в том, чтобы не дать умереть "идеологии авиастроения, которая когда-то была воспитана Олегом Константиновичем Антоновым, как единая неотрывная часть общей школы авиастроения Советского Союза".
Ранее Рогозин сообщил, что пуски ракеты-носителя "Протон-М" будут возобновлены через 3,5 месяца, а Воронежскому механическому заводу будет оказана экономическая поддержка для технического перевооружения.
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