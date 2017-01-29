Рогозин пригласил на работу в Россию украинских авиастроителей

Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин пригласил украинских авиаконструкторов и авиастроителей на работу в Россию и пообещал обеспечить их зарплатой и перспективами, сообщает РИА "Новости".

Данное заявление политик сделал в ходе осмотра самолета Ил-112В на заводе Воронежского акционерного самолетостроительного общества . По словам вице-премьера, Россия будет рада переезду украинских специалистов авиационной отрасли.

"Они не имеют сейчас никакой перспективы для себя для работы в Киеве и, в целом, на Украине. Мы наших коллег ожидаем, готовы обеспечить их самым необходимым, всей необходимой работой, перспективой, заработными платами", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что главная задача его предложения состоит в том, чтобы не дать умереть "идеологии авиастроения, которая когда-то была воспитана Олегом Константиновичем Антоновым , как единая неотрывная часть общей школы авиастроения Советского Союза".