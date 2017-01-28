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Газета.Ru

В разговоре Путина и Трампа будет участвовать вице-президент США Пенс

Вице-президент США примет участие в разговоре Путина с Трампом
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В телефонном разговоре президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет участвовать вице-президент Майкл Пенс, передает ТАСС со ссылкой на распространенную Белым домом информацию.
Ранее сообщалось, что разговор президентов состоится в 20.00 мск 28 января.
Также у Трампа на этот день запланированы разговоры с премьером Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.
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