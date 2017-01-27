Крымчане потребуют официальных извинений от Киева

Крымские общественные организации подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН о нарушениях прав человека на полуострове в период, когда он входил в состав Украины. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

В своем документе жители Крыма потребовали от Украины публичных извинений. Авторы резолюции предложили ООН осудить ущемления прав человека на Украине, дискриминацию, а также разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды в отношении украинцев и жителей российского Крыма.

Также в документе содержится просьба запретить правительству упоминать крымских татар в политических целях.

Всего резолюция содержит более тысячи фактов нарушений прав человека в Крыму с 1991-го по 2014 год. Среди них - нападения на крымских татар, убийства журналистов, депутатов, чиновников и активистов.

Этот документ стал ответом на резолюцию Генассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Крыму, принятую в декабре по инициативе Украины. В резолюции осуждается «ущемления прав» крымских татар, украинцев и представителей других этнических и религиозных групп. Документ призывает Россию «принять все необходимые меры, чтобы незамедлительно положить конец всем ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма», и обеспечить доступ на полуостров международных миссий.

Представители российской делегации в ООН назвали эту резолюцию односторонней. Дипломаты напомнили, что в документе не прописаны такие шаги Украины по отношению к Крыму, как приостановка торговли, отключение электроэнергии и прекращение банковского обслуживания.