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Сторонники и противники передачи Исаакия РПЦ вышли на улицы Петербурга
На Марсовом поле в Санкт-Петербурге в субботу, 28 января, проходят митинги сторонников и противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом с места событий сообщает корреспондент РИА Новости.
В поддержку этого решения выступают православные активисты и члены Национального освободительного движения. Они участвуют в согласованных властями акциях, передает «Интерфакс». Кроме того, в центре Петербурга, как пишет в Facebook один из местных жителей, были развешены баннеры в поддержку перехода собора в пользование церкви.
В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области рассказали ТАСС, что против передачи Исаакия митинговали около двух тысяч горожан. Данная акция не была согласована с властями, поэтому мероприятие прошло в формате встречи с депутатами городского Заксобрания. Некоторые участники держали в руках белые воздушные шары с надписью «Не РПЦ», отмечает «Интерфакс».
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Фото опубликовано Nastasja Kaufmann (@cuckookaufmann)
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Фото опубликовано Maria Knyaginina (@rafimafi)
Фото опубликовано Мария Рыбка (@beatrixaruna)
Стычек между митингующими замечено не было.
10 января петербургские власти согласились передать Исаакиевский собор РПЦ. При этом губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музейные функции полностью сохранятся. Впервые петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда получила отказ.
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