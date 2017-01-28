Сторонники и противники передачи Исаакия РПЦ вышли на улицы Петербурга

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге в субботу, 28 января, проходят митинги сторонников и противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви . Об этом с места событий сообщает корреспондент РИА Новости.

В поддержку этого решения выступают православные активисты и члены Национального освободительного движения. Они участвуют в согласованных властями акциях, передает «Интерфакс». Кроме того, в центре Петербурга, как пишет в Facebook один из местных жителей, были развешены баннеры в поддержку перехода собора в пользование церкви.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области рассказали ТАСС, что против передачи Исаакия митинговали около двух тысяч горожан. Данная акция не была согласована с властями, поэтому мероприятие прошло в формате встречи с депутатами городского Заксобрания. Некоторые участники держали в руках белые воздушные шары с надписью «Не РПЦ», отмечает «Интерфакс».

#НеРПЦ #исаакийгороду #исакиевскийсобор #марсовополе #митинг #мыпротив Фото опубликовано Nastasja Kaufmann (@cuckookaufmann) Янв 28 2017 в 3:37 PST

Случайные прохожие. Хорошие #нерпц Фото опубликовано Maria Knyaginina (@rafimafi) Янв 28 2017 в 3:26 PST

Фото опубликовано Chris (@christina_kudroman) Янв 28 2017 в 3:43 PST

Туманные питерские юноши Фото опубликовано Мария Рыбка (@beatrixaruna) Янв 28 2017 в 4:31 PST

Стычек между митингующими замечено не было.