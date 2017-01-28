Далее:
Главное сейчас
Lenta.ru

Сторонники и противники передачи Исаакия РПЦ вышли на улицы Петербурга

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге в субботу, 28 января, проходят митинги сторонников и противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом с места событий сообщает корреспондент РИА Новости.
В поддержку этого решения выступают православные активисты и члены Национального освободительного движения. Они участвуют в согласованных властями акциях, передает «Интерфакс». Кроме того, в центре Петербурга, как пишет в Facebook один из местных жителей, были развешены баннеры в поддержку перехода собора в пользование церкви.
В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области рассказали ТАСС, что против передачи Исаакия митинговали около двух тысяч горожан. Данная акция не была согласована с властями, поэтому мероприятие прошло в формате встречи с депутатами городского Заксобрания. Некоторые участники держали в руках белые воздушные шары с надписью «Не РПЦ», отмечает «Интерфакс».

#НеРПЦ #исаакийгороду #исакиевскийсобор #марсовополе #митинг #мыпротив

Фото опубликовано Nastasja Kaufmann (@cuckookaufmann)

Случайные прохожие. Хорошие #нерпц

Фото опубликовано Maria Knyaginina (@rafimafi)

Туманные питерские юноши

Фото опубликовано Мария Рыбка (@beatrixaruna)

Стычек между митингующими замечено не было.
10 января петербургские власти согласились передать Исаакиевский собор РПЦ. При этом губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музейные функции полностью сохранятся. Впервые петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда получила отказ.
Еще 56 источников
Видео Политика Санкт-Петербург
Правительство Санкт-Петербурга РПЦ МВД
Георгий Полтавченко
Оставить комментарий

Lenta.ru: последние новости