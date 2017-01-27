В Госдуме разрабатывают российскую грин-карту

Госдуме планируют выдавать бывшим соотечественникам специальные «Карты русского», аналог американской «грин-карты». Предполагается, что документ будет давать право на ряд привилегий: от бесплатного обучения в вузах до льгот на проезд в общественном транспорте. В Госдуме считают, что карта поспособствует объединению русских, оказавшихся за рубежом после распада Советского Союза. Если законопроект будет одобрен, российские «грин-карты» начнут выдавать с 1 января 2018 года.

Депутат Госдумы Владимир Сысоев разрабатывает законопроект о карте россиянина, документе, подтверждающем принадлежность лица — гражданина одной из стран СНГ или Балтии — к российскому народу.

Законопроект направлен на поддержку родственных, этнических и языковых ценностей российского народа в зарубежных странах. Согласно документу, отечественная «грин-карта» даст ряд привилегий, например, право на работу, бесплатную учебу, медицинскую помощь, скидки на проезд в Россию.

«Это реальная рука помощи миллионам соотечественников, которые в результате крушения СССР оказались за границами родины. Несмотря на крайне тяжёлые условия, они оставались российскими патриотами, поддерживали традиции отцов.

«Карта русского» — это документ, который хотя и не даёт гражданства России, возвращает нашим соотечественникам многие полагающиеся им права.

Они смогут в нашей стране учиться и работать, как другие граждане. Или приезжать, не платя за визу», — пояснил Сысоев.

Основная часть русских за рубежом проживает на Украине и в Казахстане, но крупные диаспоры имеются также в Латвии, Эстонии, Кыргызстане, Беларуси и Молдове.

«Мы говорим о том, что сегодня Россия возвращает себе статус сверхдержавы, вновь становится альма-матер всего гигантского русского народа, который разделён границами, установленными искусственно, вследствии заговора и госпереворота 1991-го года. Другие страны уже давно ведут политику, направленную на воссоединение, интеграцию своих бывших соотечественников. Введение русской «грин-карты» станет существенным шагом на пути строительства Русского мира, начатого в Крыму», — заявил парламентарий.

Получить «грин-карту»

Согласно законопроекту, стать обладателем русской «грин-карты» смогут граждане других государств, которые выполнят ряд условий. В частности, необходимо представить доказательство наличия в прямом родстве русского или гражданина СССР (отец, мать, бабушка, дедушка). Либо самому иметь ранее гражданство Советского Союза.

Еще одним условием является владением русским языком не ниже базового уровня, отсутствие деятельности (в частности, журналистской), направленной против российского государства, народа и его безопасности.

Другим обязательным условием является отсутствие российского гражданства. Если закон будет принят, то первые русские «грин-карты» возможно будет получить уже с 1 января 2018 года. Именно с этого времени он вступает в силу.

Как у других

В этом механизме нет ничего нового. Подобные документы уже утверждены парламентами Словакии, Польши и других соседних стран. Польша в этом смысле стала пионером по воссоединению соотечественников путём введения особого документа. Варшава выдаёт с 2008 года этот документ также лицам, являющимся гражданами бывших республик СССР.

В прошлом году польское правительство начало рассмотрение поправки к закону о «Карте поляка», которые касаются финансовой поддержки со стороны государства. Согласно этим поправкам, на финансовую помощь смогут рассчитывать обладатели карты, желающие переехать на историческую Родину. Поправки предусматривают поддержку в размере 5400 евро на каждого члена семьи.

Отметим, что в законопроекте Сысоева о денежном вознаграждении речи пока не идёт.

Первый заместитель председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Фёдоров поддержал инициативу депутата Сысоева. Он пояcнил RT, что сегодня уже делается много для интеграцию соотечественников.

Парламентарий напомнил, что в апреле 2014 года президент Владимир Путин подписал закон об упрощённой выдаче гражданства России соотечественникам, которые свободно владеют русским языком и живут либо проживали на территории СССР или Российской империи в нынешних границах России. А в мае 2016-го был принят упрощённый порядок получения вида на жительство в России для беженцев с Украины. Всего же за минувшие 10 лет в Россию вернулись около 560 тысяч человек.

«Собирание русского народа — прямая обязанность. Об этом говорит и президент. К сожалению, до сих пор механизмы в должной степени не проработаны, но тем не менее мы движемся в данном направлении. Предложенная Владимиром Сысоевым инициатива — сделать специальную «карту русского» — это правильно, и во многом снимет моральную нагрузку того, что до сих пор мы являемся самым большим разделённым народом в мире», — подчеркнул Фёдоров.

«Поедут те, кому надо побольше заработать»

Руководитель интеграционного центра «Миграция и закон» Гавхар Джураева считает, что российская «грин-карта» должна пользоваться популярностью.

«Ещё не иссякли те ресурсы, которые могли бы пополнить Россию за счёт тех соотечественников, которые находятся в СНГ», — говорит она.

Однако Джураева подчёркивает, что возможность получения российской «грин-карты» должна проходить по границам сегодняшней России, а не СССР.

«Россия заинтересована в притоке своих соотечественников. Мы готовы взять на себя ответственность за весь бывший СССР? Будет наплыв тех, кому Россия-то не нужна, а нужно побольше заработать, больше возможностей. Вот это, я считаю, неправильно», — отмечает эксперт.

Кроме того, Джураева добавляет, что претендующий на «грин-карту» должен знать историю и культуру России и обладать очень хорошими знаниями русского языка.

«Конечно, такая «грин-карта» станет лазейкой для трудовых мигрантов. Любое облегчение въезда — это лазейка. Проблемы миграции будут возрастать», — предполагает Джураева.