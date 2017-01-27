Трамп увидел возможность совместно с Россией «вышибить дух из ИГ»

Трамп также ожидает скорого разговора с президентом России Владимиром Путиным , напомнив про телефонный разговор, который состоялся еще до инаугурации: «У нас не было еще обсуждений, но, насколько я понимаю, у нас скоро будет обсуждение с ним», - передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Напомним, корреспондент NBC Хелли Джексон со ссылкой на источники в Белом доме заявила, что, как ожидается, Путин и Трамп проведут телефонный разговор в выходные.