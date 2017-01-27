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Трамп увидел возможность совместно с Россией «вышибить дух из ИГ»
Глава американского государства Дональд Трамп не исключает, что США и Россия вместе смогут «вышибить дух» из террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Трамп также ожидает скорого разговора с президентом России Владимиром Путиным, напомнив про телефонный разговор, который состоялся еще до инаугурации: «У нас не было еще обсуждений, но, насколько я понимаю, у нас скоро будет обсуждение с ним», - передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, корреспондент NBC Хелли Джексон со ссылкой на источники в Белом доме заявила, что, как ожидается, Путин и Трамп проведут телефонный разговор в выходные.
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