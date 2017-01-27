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Экс-депутат от КПРФ дал показания против Януковича
Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Коммерсант».
Вороненков частично подтвердил данные прокуратуры Украины об «измене» бывшего главы государства и сам вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко. Это произошло до предъявления Януковичу обвинения в госизмене, то есть до 28 ноября 2016 года.
ГПУ планирует завершить все следственные мероприятия по делу о госизмене в феврале, а процесс, как ожидается, начнется в марте.
Ранее показания против Януковича дал другой бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине. Он несколько раз встречался со следователями и с главным военным прокурором Анатолием Матиосом. До недавнего времени Пономарев считался в Киеве одним из ключевых свидетелей по этому делу.
Генпрокуратура Украины обвиняет бывшего президента Виктора Януковича в госизмене из-за его просьбы к РФ ввести на Украину войска. В январе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что два депутата Госдумы в своих показаниях засвидетельствовали, что «механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре» 2013 года, до свержения Януковича.
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