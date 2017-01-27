Бывший депутат Госдумы дал показания по делу Януковича

По информации издания, он частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший депутат Госдумы Илья Пономарев , получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине. Последний, как отмечается, встречался со следователями, в том числе с главным военным прокурором Анатолием Матиосом , несколько раз в декабре и январе. Он рассказал о якобы имевших место договоренностях между Януковичем и российским руководством.

ГПУ планирует завершить все следственные мероприятия по делу о госизмене в феврале, а процесс, как ожидается, начнется в марте.

24 января сообщалось, что Янукович отказался приехать на допрос в Киев из-за угрозы его жизни. Адвокат бывшего украинского лидера Виталий Сердюк также уточнил, что его подзащитный не получал уведомление о подозрении и не скрывается от следствия.

18 января украинские СМИ опубликовали фотографии письма Януковича к президенту России Владимиру Путину , датированного 1 марта 2014 года. В нем политик просит российского лидера ввести войска на территорию страны «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины». Сообщалось также, что письмо находится в материалах дела в отношении бывшего украинского лидера о государственной измене с ноября 2016 года.

В декабре прошлого года суд Киева дал санкцию на задержание Януковича. О судебном процессе над ним было объявлено ранее в том же месяце.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.