Тереза Мэй в США изложила свое видение принципов отношений с Россией

Запад должен взаимодействовать с Россией с позиции силы, стараясь при этом избегать конфликтов. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , выступая перед членами Республиканской партии США в Филадельфии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Нет ничего неизбежного в конфликте России и Запада, ничего неминуемого в плане возвращения ко временам «холодной войны». Но мы должны взаимодействовать с Россией с позиции силы. И мы должны строить отношения, систему и процессы так, чтобы сделать сотрудничество более вероятным, чем конфликт», — сказала она.

По словам Мэй, такой подход стал особенно актуальным после «незаконной аннексии Крыма». При этом, по ее мнению, необходимо дать гарантии соседним с Россией странам, что их безопасность не находится под вопросом.