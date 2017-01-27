Российское посольство опубликовало стихотворный шуточный ответ Терезе Мэй

Российское дипломатическое представитель в Лондоне опубликовало в своем официальном аккаунте в Twitter шуточное стихотворение, приуроченное к встрече президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй . Стихотворение относится к словам британского политика, заявившего, что в отношениях с Россией следует придерживаться правила «сотрудничать, но берегись». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Сотрудничай, но берегись», — премьер предупредила. Насколько знаем мы, холодная война давно уже почила».

Как заявила Тереза Мэй, выступая в Филадельфии, бывший президент США Рональд Рейган следовал в отношениях с Советским Союзом правилу «доверяй, но проверяй», и дала совет Дональду Трампу следовать принципу в отношениях с российским президентом Владимиром Путины «сотрудничай, но берегись». Кроме того, Мэй подчеркнула, что Лондон будет настаивать на сохранении антироссийских санкций .

О возможной отмене антироссийских санкций заявила советник президента США Кэллиэнн Конуэй. В Кремле ответили, что не знают ничего о планах Трампа. В ходе предвыборной программы республиканец не раз заявлял, что приложит все усилия для нормализации отношений с Москвой, так как хорошие отношения между Россией и США, по мнению Трампа, «выгодны обеим сторонам». Позднее Трамп заявил, что «пока рано говорить об отмене санкций против России».

28 января российский президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп проведут телефонные переговоры, в рамках которых обсудят пути уничтожения радикального исламского терроризма. С таким сообщением 27 января выступила советник американского главы Келлианн Конуэй. Как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , стороны обменяются мнениями по основным параметрам двусторонних отношений. Также, по словам представителя Кремля, Путин поздравит Дональда Трампа со вступлением в должность главы США. Миллиардер Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года.

Ограничительные меры в отношении России США ввели в 2014 году под предлогом конфликта на Украине. Санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц, попавших в черные списки, запрет на въезд на территорию США, ограничение ведения бизнеса для американских компаний с российскими предприятиями.