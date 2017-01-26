Захарова: США пытались закрыть ООН

«На протяжении последнего десятилетия и даже чуть больше мы видели разные подходы администрации США — и не только при господине Обаме, но и раньше — к ООН. Были попытки, кстати говоря, очень рельефные, в том числе до администрации Обамы, просто закрыть ООН за ненадобностью», - заявила Захарова.

По словам Захаровой, в США «произошло осмысление того, что без такого всемирного маяка, как ООН […] в международной праве невозможно». Как отметила представитель ведомства, были как прямые заявления ряда политиков в США о необходимости закрыть организацию, так различные утечки и коррупционные скандалы. По мнению Захаровой, модель «завоевания» организации, взятая на вооружение США, противоречит самой идее ООН.

Международная организация ООН была основана 24 октября 1945 году. Изначально устав ООН подписали 50 государств на конференции в Сан-Франциско. Устав разрабатывался во время Второй мировой войны участниками антигитлеровской коалиции. На настоящий момент в состав ООН входят 193 государства.