Власти Крыма ответили на план Киева реинтегрировать полуостров

План украинской власти по реинтеграции Крыма выглядит абсурдно и демонстрирует "банкротство политической позиции", заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов

"Это выглядит абсурдно. Просто попытка опять привлечь внимание к претензиям Украины на позицию в отношении того, что уже окончательно утрачено в связи с волеизъявлением крымского народа", — сказал Мурадов РИА Новости.

По его словам, с таким же неблагоразумием в Польше могут разрабатывать планы по реинтеграции Галичины – исторической области в Восточной Европе, которая примерно соответствует современным Ивано-Франковской, Львовской и части Тернопольской областей Украины.

"Смысла в таких попытках никакого нет. Они ни к чему не ведут и даже, я думаю, вызывают смех и раздражение в международном сообществе. Такими путями Украина может только показывать всему миру банкротство своей позиции", — подчеркнул Мурадов.