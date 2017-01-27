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Трамп: вышибем дух из ИГИЛ вместе с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поладить с Россией и вместе «вышибить дух» из террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Fox News.
«Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГ. Потому что ИГ - это настоящая болезнь», - сказал Трамп.
Он также отметил, что США должны поладить с Россией, как и с остальными странами.
«Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем... Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас», — отметил миллиардер.
На этой неделе пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что США не исключают совместных с Россией антитеррористических операций в Сирии. Ранее стало известно, что Трамп рассчитывает поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие выходные, 28-29 января.
Трамп неоднократно высказывался за налаживание отношений между Вашингтоном и Москвой, в том числе и для борьбы с ИГ. По словам республиканца, у РФ будет гораздо больше уважения к США во время его президентства.
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