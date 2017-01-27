Трамп: вышибем дух из ИГИЛ вместе с Россией

«Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГ. Потому что ИГ - это настоящая болезнь», - сказал Трамп.

Он также отметил, что США должны поладить с Россией, как и с остальными странами.

«Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем... Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас», — отметил миллиардер.

Трамп неоднократно высказывался за налаживание отношений между Вашингтоном и Москвой, в том числе и для борьбы с ИГ. По словам республиканца, у РФ будет гораздо больше уважения к США во время его президентства.