Крым направил приглашение кандидату в президенты Франции Ле Пен

Ранее Ле Пен в интервью газете "Известия" заявила, что в случае ее победы на выборах Франция признает Крым частью России. Она также отметила, что в случае победы восстановит нормальные отношения между Францией и Россией, в частности выступит за отмену антироссийских санкций.

"Мы отправили приглашение Марин Ле Пен посетить Крым, потому что ее позиция по Крыму четкая и понятная. Она как раз одна из немногих политиков, которые точно поняли всю судьбу и не поленились почитать историю Крыма, чтобы понять", — сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, многие западные политики воспринимают ситуацию вокруг Крыма свысока, не утруждая себя желанием разобраться в происходящем.

"(Визит) будет важен для нас, мы надеемся на это. Вероятнее всего, это возможно в преддверии выборов во Франции", — подчеркнул Константинов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.